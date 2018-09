Se arrepintió un ex secretario de Cristina Kirchner y podría complicar a la senadora

Fabián Gutiérrez, secretario privado de los ex presidentes Kirchner, pidió ayer ser declarado arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción y le reveló a los dos fiscales cómo era el mecanismo de traslado de bolsos con dinero al sur.

Los dichos de Gutiérrez, preso desde el martes pasado, podrían ser cruciales a la hora de involucrar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Fue una importante colaboración”, dijeron fuentes de la fiscalía, que aceptaron sumarlo como imputado-colaborador.

Sin embargo, Gutiérrez desmintió los dichos del ex secretario de Obras Públicas, José López, sobre el dinero que llevó al convento de General Rodríguez.

Ahora, habrá que esperar a saber si las confesiones de Gutiérrez son homologadas por el juez Claudio Bonadio para aceptar su papel como arrepentido. Por ello, Gutiérrez seguirá preso por el momento.

Según revelaron fuentes judiciales, apenas llegó a tribunales de Comodoro Py, Gutiérrez pidió ser trasladado al quinto piso para hablar junto con su abogado defensor, Martín Magram, ante los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo.

“No fue un acuerdo sencillo”, explicaron las fuentes. Pero la declaración fue “tomando color” a medida que el acusado “se fue soltando”.

Gutiérrez estuvo más de cuatro horas en la fiscalía dando detalles de cómo era “la mecánica del traslado de los bolsos”, indicaron fuentes de la investigación. Y “habló de cómo fueron sus vivencias durante los años que prestó servicio cerca del matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner”.

Los detalles no trascendieron precisamente porque el acuerdo se mantiene en reserva hasta el aval del juez.

Gutiérrez quedó detenido el miércoles, luego de que lo nombrara el arrepentido ex secretario López, como la persona que le entregó los nueve millones de dólares que llevó al convento de General Rodríguez.

López aseguró que estaba convencido de que ese dinero pertenecía a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.