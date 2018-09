El nuevo acuerdo con el FMI es por un total de 57.100 millones de dólares

El Gobierno y el FMI acordaron finalmente una ampliación de USD 7.100 millones del préstamo stand by que lleva el monto de los originales USD 50.000 millones a USD 57.100 millones y un adelanto de desembolsos por 19.000 millones para lo que resta de este año y el 2019. El anuncio lo hicieron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en la sede del consulado argentino en Nueva York.

“Hemos acordado mejorar los montos”, comenzó diciendo el ministro al tiempo que aseguró que ya no tienen “carácter precautorios como establecía el acuerdo original” alcanzado en junio último. Además, señaló que ante la volatilidad, se decidió “reemplazar metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios para reducir la inflación”.

En el plano financiero, el efecto combinado de las menores necesidades de financiamiento derivadas del mayor esfuerzo fiscal presupuestado para el 2019 y 2020, en conjunto con el adelantamiento y la ampliación de fondos aportados por el FMI en el marco del nuevo programa, reduce y asegura el programa de endeudamiento del Tesoro.

Para lo que resta de 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para el 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares. Cabe consignar además que dichos fondos ya no tienen carácter precautorio como establecía el acuerdo original, sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario.

“Hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que, entendemos, contribuirá decididamente a reducir la inflación”, dijo el ministro.

“Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad”, agregó Dujovne.

El cierre de los últimos detalles del anuncio de hoy fue la razón por la que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne decidió quedarse en Nueva York luego de haber acompañado al presidente Mauricio Macri en su visita para participar de la última sesión de las Naciones Unidas y reunirse con inversores. En el medio del viaje renunció el presidente del Banco Central, Luis Caputo. Para algunos analistas, la sorpresiva baja fue una confirmación del cierre del nuevo acuerdo, donde se espera que el Banco Central pase de cumplir un esquema de metas de inflación a uno de agregados monetarios, es decir, controlar la emisión monetaria y dejar de intervenir en el mercado cambiario como venía haciendo. Ambos puntos eran innegociables para Caputo.

Otros creen que si bien su presidencia de tres meses había cumplido su “vida útil”, el timing del anuncio fue criticado por la incertidumbre que generó en los mercados.