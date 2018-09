Advertencia y agresividad sindical en una jornada de movilización

Sindicalistas y agrupaciones K cuestionaron el “ajuste”, las negociaciones con el FMI y pidieron mejoras para los trabajadores. En la desconcentración, atacaron con una bomba incendiaria una sede de la Gendarmería.

En la previa del paro general, las dos CTA (la que conduce Pablo Micheli y la de Hugo Yasky) junto a Camioneros de Pablo y Hugo Moyano y sectores sindicales de la CGT, realizaron un masivo acto en la Plaza de Mayo para protestar contra las políticas del Gobierno nacional, así como por las negociaciones con el FMI. “O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el gobierno”, advirtieron.

Hugo Yasky, de la CTA, fue uno de los primeros en pronunciarse. “El Gobierno tiene que entender que los trabajadores y las trabajadoras vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica”, dijo.

“Esos que en Washington venden a la Argentina, a Brasil y a la región como el patio trasero. No. Este no es el patio trasero. Esta es la región que tuvo a San Martín y a Simón Bolívar. No vamos a volver a ser colonia, ni nos van a entregar como si fuéramos simplemente un botín de guerra. Vamos a reivindicar nuestros derechos”, agregó, ante los aplausos de los manifestantes, entre los que se encontraban miembros de La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas.

Luego, Pablo Micheli -CTA Autónoma- coincidió: “No es cierto que la única alternativa es aceptar estos gobernantes y al FMI. Mentira, se puede hacer otra cosa. Hay que convencer a nuestro pueblo que hay otro camino”. Y subió el tono de su discurso al señalar que “no alcanza con un paro. O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el gobierno”.

Además, agregó: “Abrir la paritaria, declarar la emergencia para jubilados y trabajadores, recuperar la industria nacional y parar los despidos”.

También intervinieron en el acto Daniel Catalano (ATE Capital), quien leyó una carta de Milagro Sala; Sergio Palazzo (La Bancaria), Roberto Baradel (Suteba), Juan Carlos Alderete (CCC), Sonia Alesso (Ctera), Lola Berthet (Asociación Argentina de Actores) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie), entre otros.

Pablo Moyano, líder de Camioneros, no habló durante el acto pero sí lo hizo con los periodistas una vez finalizado. Y apuntó contra el viaje del Presidente a Nueva York. “Nos llama la atención que haya largado su reelección en EE.UU. con Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional. Esperemos que alguna vez (Macri) escuche al pueblo argentino, al 70 por ciento que la está pasando mal. Sólo escucha a los empresarios, al FMI y no escucha esta plaza impresionante”.

Con respecto a las diferencias con la conducción de la CGT, señaló: “Hoy hubo mucho gremio de la CGT, los aeronavegantes, los de la UOM, los cerveceros: a la larga o a la corta vamos a recuperar la CGT”.

La manifestación se dio en la antesala del cuarto paro general convocado para este martes por las centrales obreras, que se prevé con alto impacto por la adhesión de los gremios de transporte, por lo que no habrá subtes, colectivos ni trenes entre otros servicios.