Los trabajadores de industrias químicas y petroquímicas celebran su día

El Sindicato Químico Petroquímico Delegación Junín cuenta con una sede en Coronel Suárez 146, con jurisdicción en Junín, siendo en total 25 partidos de la zona.

Hoy, 24 de septiembre, se celebra el Día del Trabajador de Industrias Químicas y Petroquímicas. Originalmente se cumple el cuarto lunes del mes de septiembre y este año coincidió como tal. Es asueto para los trabajadores del sector nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (F.A.T.I Q.y P.).

En diálogo con Democracia, José María Barboza, secretario tesorero del S.I.Q.y P. Delegación Junín afirmó que hasta el momento no hubo despidos ni suspensiones en el sector.

Aclaró que además de nuclear a trabajadores de las industrias químicas y petroquímicas, incluye a los de las fábricas de baterías, que pertenecen a la rama de químicos y tiene convenio y paritaria aparte.

Respecto a la situación del sector, Barboza respondió que no estaba ajena a la realidad del país pero destacó que como aliciente vale que las empresas hayan mantenido el caudal de trabajadores. “Por ahora no hemos tenido ni despidos masivos ni individuales, podemos decir que estamos bien”, dijo.

De acuerdo a lo manifestado por el gremialista, para trabajar en este tipo de industria se necesita capacitación. “El año pasado hicimos uno referido al ‘Buen uso de autoelevadores’, en la Unnoba, que nos cedió su espacio. Las empresas nos capacitan. No solo hacemos con las empresas de la parte química, es decir con los afiliados a nuestro sindicato sino que se extendió a otras que están en el ámbito local”, apuntó.

Sobre paritarias, Barboza explicó que se resolvió un aumento del 25 por ciento con una suma fija solidaria remunerativa que ronda los 4.000 pesos mensuales. También se evalúa una revisión técnica en febrero de 2019, esto en caso de que el índice de precios al consumidor según el Indec exceda el 25 por ciento de aumento otorgado. También hay una suma extraordinaria, por única vez, de 12.500 pesos para todos los trabajadores, independientemente de categorías y antigüedad.

Los trabajadores del sector químico y petroquímico celebraron su día ayer domingo en un salón de eventos.

Comisión directiva

La comisión directiva de la Delegación Junín del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas está compuesta por:

Secretario general: Daniel Juan Chilano.

Secretario adjunto: Jorge Alberto Flores.

Secretario de organización gremial: José María Salvatierra.

Secretario tesorero, de finanzas y organización: José María Barboza.

Secretario de seguridad, salubridad y medio ambiente: Sebastián Rodrigo Pinto.

Secretario de actas: Gastón Manuel Lazzatti.

Secretario de capacitación, cultura y difusión: Damián Andrés González.

Secretario de obras, servicios sociales y previsión: Néstor Fabián Ceballos.

Vocales titulares: Orlando Ismael Zaccardi, Yanina Ximena Liceaga y Lautaro David Rivero.

Vocales suplentes: Jorge Agesta, Juan Pablo Pardini y José Luis Di Nardi.

Comisión revisora de cuentas

Titulares: Hugo Alejandro Ramallo, Oscar Horacio Rossi y Fernando Darío Francecetti.

Suplentes: Horacio Fabián González, Luciano Hilario Contreras y Matías Daniel Ribba.

Delegados congresales titulares: José María Salvatierra y José María Barboza. Suplentes: Gastón Manuel Lazzatti y Damián Andrés González.