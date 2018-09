Una dirigente de Sergio Massa saltó a Cambiemos con un cargo

El Gobierno consiguió ayer la incorporación de una dirigente, con pasado en el kirchnerismo y candidata a legisladora por el Frente Renovador de Sergio Massa, que hasta el año pasado pronunciaba fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri.

Se trata de Florencia Arietto, ex jefa de Seguridad del club de Independiente, quien se sumó bajo el cargo de “asesora de Gabinete” en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Más allá de que en sus últimas incursiones en diferentes medios de comunicación había moderado su discurso y se mostró de acuerdo con algunas medidas del Gobierno, la llegada de Arietto a la cartera que dirige Bullrich no deja de sorprender, dado que la ex candidata a legisladora por el massismo cuestionó duramente a la ministra por su manejo del caso Santiago Maldonado.