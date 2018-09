Dujovne negó dolarización de la economía y otro default

Luego del acuerdo alcanzado por el Poder Ejecutivo con la mayoría de los gobernadores opositores, el proyecto de Presupuesto 2019 empezó a ser debatido este jueves en la Cámara de diputados con la presencia del ministro Nicolás Dujovne en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

En el comienzo de su ponencia, el ministro negó que Argentina esté negociando una posible dolarización de la economía, tal como sugirió Larry Kudlow, uno de los principales asesores del presidente estadounidense, Donald Trump.

“No puedo adelantar el resultado de la negociación con el FMI. Lo que sí quiero decir es que la Argentina no está embarcada en ninguna negociación de ningún esquema cambiario de las cualidades que se mencionan. No hay ningún cambio en el esquema monetario”, afirmó Dujovne.

Más tarde, después de un encendido discurso del diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, Dujovne adelantó que “la renegociación con el fondo va a estar en conocimiento mucho antes de que termine la discusión parlamentaria”.





Además, y por los cuestionamientos de Kicillof y de Nicolás Del Caño a la decisión de presupuestar un dólar a 38 pesos, Dujovne remarcó que “ el tipo de cambio que se utiliza para el presupuesto no es un plan de gobierno, es una proyección para la utilización de recursos”.

El ex gobernador bonaerense Felipe Solá le preguntó a Dujovne si por el acuerdo con el FMI Argentina avanzaba hacia “un nuevo megacanje” y el ministro fue tajante: “En la Argentina del presidente Macri no va a haber ninguna reestructuración de la deuda. Queremos garantizar que nunca más en la Argentina vuelva a haber default como en el 2001”.

La sesión había comenzado con una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición, luego de que el titular de la comisión, Luciano Laspina, comunicara que los secretarios del Ministerio comenzarían a explicar los lineamientos de la iniciativa y que luego, Dujovne se sumaría a la reunión.

Sin embargo, la ausencia del ministro en el inicio del debate molestó a los distintos sectores de la oposición. “Nos estamos sintiendo muy incómodos con lo que está ocurriendo. El señor ministro debería tener esta reunión como prioritaria. Les va la gobernabilidad en este presupuesto. No sean tan necios”, fustigó Graciela Camaño, del Frente Renovador.

“Tenemos aquí a tres secretarios de Estado, tengamos también cuidado con el tono que aplicamos”, replicó Laspina.