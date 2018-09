Coimas: se salvaron seis empresarios que habían sido sospechosos

Un total de seis empresarios sospechados en la trama de supuestas coimas que desató el caso de los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación Federal, fueron apartados de la investigación.

De ese grupo, para el caso de cinco, según el fallo que procesó a 42 ejecutivos y ex funcionarios, “no se ha determinado con el grado de certeza que exige esta etapa procesal si revisten responsabilidad primaria o no en los sucesos imputados.

Se trata de Jorge Guillermo Neira, Héctor Sánchez Caballero, Roberto Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta.

Raimundo Eduardo Peduto, en tanto, tiene más para festejar: Bonadio lo sobreseyó porque “si bien se encuentra acreditado” que alquiló uno de los vehículos desde los cuales se entregaron coimas, “las constancias incorporadas permiten establecer que no tuvo otra participación en estos sucesos”.

Uno de los casos que generó más revuelo es el de Héctor Javier Sánchez Caballero, pues se trataba del CEO de la constructora que perteneció a Franco Macri, padre del Presidente, y luego quedó en manos de su sobrino, Angelo Calcaterra, quien sí fue procesado por el magistrado.