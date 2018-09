La novia de Cobos renunció a su nuevo cargo en la Justicia

Finalmente renunció Natalia Liliana Obón, quien estuvo en el ojo de la tormenta luego de su polémico nombramiento en la Cámara Federal de Apelaciones en la Justicia Federal de Mendoza, donde percibiría un sueldo de 120.000 pesos.

Recibida hace menos de un año como abogada, fue elegida para ocupar el cargo de secretaria, que hasta hace poco no existía, quien es la novia del ex vicepresidente y actual senador del oficialismo Julio Cobos, con quien trabajaba como asesora en el Senado de la Nación.

Obón, de 40 años, es licenciada en Nutrición. Según el diario Los Andes, hace pocos meses se recibió de abogada tras cursar la carrera a distancia en la Universidad Siglo XXI. En su perfil de LinkedIn, Obón aún no actualizó su nuevo título. Antes trabajó en Mailen SA, entre 2000 y 2003, y es parte de la ONG Apando desde 2004 hasta la actualidad. A su vez, en diciembre de 2015 ingresó al Senado como asesora. Lo que no figura en esa red social es que entre 2014 y 2016 recibió aportes patronales del gobierno de Mendoza, por lo que habría sido empleada estatal.

El puesto al que se iba incorporar Obón a partir del viernes fue creado en octubre de 2017. En general, son puestos a los que se llega luego de una larga carrera judicial.

La polémica por su nombramiento en un cargo por el que podría cobrar alrededor de 120 mil pesos por mes alcanzó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que firmó la resolución. La vocera de la Corte, María Bourdin, señaló que “firmó un contrato pedido por la Cámara Federal de Mendoza sin nombre”, al tiempo que calificó como “operaciones de prensa” a las notas periodísticas que rozaron al magistrado.