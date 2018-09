Cristina Kirchner se defendió por escrito en la causa de Báez

Por octava vez, Cristina Kirchner se presentó ante la Justicia Federal en una indagatoria. En esta ocasión fue ante el juez Sebastián Casanello en la causa de la denominada “Ruta del Dinero K”. Presentó un escrito donde habló de una causa titulada por “los medios hegemónicos”, volvió a remarcar que es víctima de una “larga persecución” política y se comparó con Lula Da Silva. Además, negó tener cuentas bancarias con Lázaro Báez y las operaciones vinculadas a Austral Construcciones. Como en otras oportunidades, no faltaron menciones a Mauricio Macri, su primo Ángelo Calcaterra.

Con su sexto procesamiento dictado por la Justicia y un nuevo pedido de prisión preventiva, la ex Presidenta regresó a los Tribunales de Comodoro Py. En esta oportunidad, para ser indagada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Es el expediente en el que Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares y por el que lleva detenido más de dos años y medio.

La defensa de la senadora se manifestó a través de un escrito que ella misma difundió desde sus redes sociales apenas ingresó al juzgado ubicado en el cuarto piso del edificio de Retiro. Con críticas a la Justicia y buscando desligarse de su socio comercial, la ex Presidenta no respondió preguntas y sólo entregó firmado su descargo por escrito.