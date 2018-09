El dólar descendió 11 centavos: $40,42

La divisa descendió 11 centavos en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. El Central intervino con ventas directas en el Mulc (operadores estiman unos USD 300 M) para quitarle presión a la cotización. Hoy la autoridad monetaria enfrenta un megavencimiento de Lebac por más de USD 403.000 millones, por lo que ya anunció una nueva suba de encajes, entre otras medidas, para contener la presión sobre el mercado cambiario. El blue, en tanto, cerró a $40,50.

Previo al megavencimiento de Lebac, el Banco Central salió a intervenir con ventas directas durante toda la jornada e hizo retroceder al dólar que cayó 11 centavos a $40,42 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. De esta manera, el billete cortó una serie de cinco subas en fila.

El impacto de la intervención del Bcra, que según estimaron operadores vendió unos u$s 300 millones, se sintió con fuerza en el Mercado Unico y Libre de Cambios (Mulc), donde la divisa retrocedió 33 centavos a $39,53. Los máximos del día se registraron en el comienzo cuando se pactaron operaciones en los $39,85, un centavo debajo del final previo. Sin embargo, la aparición de la autoridad monetaria con ventas en el segmento de contado generó una inmediata baja de la cotización que inició un camino descendente. En ese sentido, la caída se fue acentuando al ritmo de las incursiones del Banco Central que en algún momento de la rueda le hizo tocar mínimos en los $39,50. En tanto, el volumen operado cayó 12% respecto al cierre del último viernes, a USD 567 millones.”La decidida estrategia oficial logró que en la primera rueda de la semana el dólar mayorista perdiera poco más que la suba de la última jornada de la semana anterior acomodando los valores en un nivel muy similar al del jueves pasado”, afirmó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. La caída del billete verde en la rueda se dio en la víspera de un nuevo megavencimiento de Lebac. Cabe recordar que de los $403.000 millones que vencen hoy, se estima que $300.000 millones están en manos de inversores no bancarios. En ese contexto, el Bcra anunció que ofrecerá hasta $150.000 millones de sus letras para ser suscriptas solo por inversores no bancarios, lo que ejerció una presión extra para el tipo de cambio.Para contrarrestar esto, el viernes pasado la entidad que preside Luis Caputo, además de confirmar que sigue adelante con el plan de eliminación gradual del stock de Lebac (que asciende a más de $594.000 millones), anunció una nueva suba de encajes entre otras medidas en pos de contener la presión sobre el mercado cambiario a partir de los pesos que queden libres en el sistema tras el megavencimiento.