Pichetto blindó a Cristina Kirchner

Esto lo declaró el legislador ante la posibilidad de que el juez federal Claudio Bonadio dicte la prisión preventiva de la ex jefa de Estado Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos.

"Esa ha sido la línea y es la que también ha trazado la Corte Suprema en el caso de (Carlos) Menem cuando se presentó como candidato a senador el año pasado. El principio de inocencia se rompe únicamente con la sentencia definitiva. ", sostuvo el referente peronista.

En diálogo con Radio Continental, el rionegrino remarcó que "esa es la línea jurisprudencial y doctrinal que tiene el Senado".

"Estamos en un etapa de instrucción. De todas maneras quiero leer la resolución y vamos a esperarla. No me quiero anticipar a nada. Es lo que seguramente vamos a ratificar si llega un nuevo pedido de desafuero", agregó.

Consultado respecto a los detalles que trascendieron del presunto entramado de corrupción, Pichetto expresó: "Me parece bien que la Justicia pueda trabajar con libertad y avanzar para determinar responsabilidades. Me preocupa como argentino fundamentalmente los efectos y consecuencias que esto tiene".

Asimismo, pidió "analizar con inteligencia" la situación de las firmas involucradas, aunque aclaró que "esto no significa ningún argumento ligado a la impunidad".

"Hay una ventana para analizar con inteligencia y responsabilidad para salvar a las empresas, independientemente de que se produzca una renovación de directores" en pos de "la defensa de los trabajadores" de esas empresas, concluyó.