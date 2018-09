No entrarán los USD 3.000 millones de septiembre

Cuando se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por USD 50.000 millones, estaba previsto que -después del primer desembolso fuerte de USD 15.000 millones que se hizo en junio- el organismo pusiera a disposición de la Argentina USD 3.000 millones cada tres meses, monto que el país podía pedir o no. Ese plazo se cumplía en septiembre y algunos operadores del mercado creían que el próximo lunes podía llegar a entrar ese dinero.

Sin embargo, en medio de las negociaciones por un nuevo acuerdo con el FMI, voceros del Ministerio de Economía indicaron que ese acuerdo inicial quedó supeditado a las conversaciones actuales. “Al estar toda la renegociación (en marcha), vamos a esperar a tener el nuevo acuerdo”, sostuvo la fuente.

La Argentina está en conversaciones con el FMI para anticipar esos fondos que se iban a ir desembolsando en cuotas trimestrales. Busca que el dinero esté disponible para asegurarse todo el financiamiento necesario para el 2019. Es más, el acuerdo podría involucrar un incremento de la línea, aunque esa posibilidad aún no fue confirmada.

A pesar de que el Gobierno busca cerrar el acuerdo lo más rápido posible, para tratar de tranquilizar a los mercados, en el Fondo tiene sus tiempos.

Cualquier nuevo desembolso tiene que ser considerado y aprobado por el Directorio. Las negociaciones actuales son parte de una primera revisión del acuerdo, y aún no fue finalizada. Una vez que termine y que se anuncie un acuerdo entre el equipo del Fondo y el Gobierno, el convenio pasa al Directorio. Y sólo después habría un desembolso.

El ministro Nicolás Dujovne dijo la semana pasada, cuando viajó a entrevistarse con Christine Lagarde, la titular del organismo, que el acuerdo podría estar para fines de septiembre. Mientras tanto, hay en el país una misión del FMI.