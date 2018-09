Por las Lebac, el Central absorberá $100.000 millones de los bancos

Siguiendo los objetivos comunicados el 13 de agosto de 2018, el Banco Central de la República Argentina (Bcra) anunció una nueva etapa en la estrategia de reordenamiento de los instrumentos con los cuales implementa su política monetaria, como estrategia clave para descomprimir las tensiones que persisten en el mercado de cambios, por un lado, y para alentar a las entidades que generen negocios con el sector privado.

Para eso, anticipó las medidas que regirán a partir de la semana próxima, que comienza con un abultado vencimiento de Lebac, de los cuales 1 de cada 4 pesos está en manos del sistema bancario; y que para evitar alteraciones en el sistema, decidió acompañar con la esterilización de unos $150 mil millones que, a través de otros instrumentos, serán remunerados con una tasa menor.

La autoridad monetaria recordó que el plan de eliminación gradual del stock existente de Lebac que hoy asciende aproximadamente a $600 mil millones, se compone de un 25% en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes.

En la próxima licitación de Lebac, a realizarse el martes 18, el Banco Central ofrecerá hasta $150 mil millones de los $300 mil millones que vencen, para ser suscriptas por participantes no bancarios.

En tanto que las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios, entre otras medidas.