Tras casi un año de distanciamiento, Aníbal Fernández se reunió con CFK

Luego de nueve meses en los que no produjeron acercamientos, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, sostuvieron un encuentro de tono político.

El reencuentro se produjo a mediados de agosto y se prolongó por una hora, en el departamento donde reside la actual senadora nacional, en el barrio porteño de Recoleta.

El regreso de Aníbal a su nido se produjo luego de haber escrito dos cartas abiertas con duras críticas a Cristina y La Cámpora. En una de ellas dijo que la agrupación de Máximo Kirchner fue ideóloga de su desplazamiento del círculo áulico de la ex mandataria.

"Puede ser que la lealtad no garpe electoralmente”, se quejó en el escrito.

Según Aníbal Fernández, “me invitó a tomar un café a su casa, nos saludamos afectuosamente y acomodamos las cosas”.

El ex jefe de Gabinete afirmó: “Borrón y cuenta nueva. Porque además yo tengo un problema con discutir con ella, que es quererla mucho y seguir confiando ciegamente”.