Macri con gobernadores: mensaje al mercado con miras al Presupuesto

El presidente Mauricio Macri consiguió la foto con los gobernadores con la que selló el consenso político para debatir el Presupuesto 2019 en el Congreso y enviar un mensaje a los mercados e inversores respecto de la gobernabilidad del país.

“De parte de los gobernadores encontramos un acompañamiento a la necesidad de que el Presidente cuente con un Presupuesto y también el convencimiento de que tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos”, sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al término del encuentro del que participaron representantes de 21 de las 24 provincias argentinas.

Por su parte, su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó que “la Nación necesitaba la colaboración de las provincias” para reducir el déficit y subrayó que el diálogo le “da un plus, porque da un marco institucional que muestra que no es un Gobierno buscando el equilibrio fiscal, sino que es el sistema político de la Argentina”.

“Dimos el marco del consenso político para lograr un presupuesto equilibrado”, aseguró el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien advirtió que la discusión seguirá en el Congreso. En cuanto al equilibrio fiscal evaluó que “es una condición necesaria pero no suficiente” y que debe lograrse “no para agradar a los mercados sino para prescindir de ellos”.

Macri recibió en el Salón de los Científicos los mandatarios junto a Frigerio, Dujovne y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el titular del Bcra, Luis Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Salvo tres provincias, el resto estuvo representado por los mandatarios o representantes como el caso de Miguel Lifschitz de Santa Fe y Alicia Kirchner, quienes mandaron a su ministro de Economía y vicegobernador respectivamente. Se ausentaron Gustavo Bordet de Entre Ríos, que estaba de viaje, y Carlos Verna de La Pampa y Alberto Rodríguez Saá de San Luis.

Más allá de la foto de comunión política que consiguió el Gobierno, lo cierto es que el Congreso será el último que tenga la palabra sobre el texto. El derrotero de la ley de leyes continuará el lunes, cuando el oficialismo envíe a Diputados el proyecto que luego deberá ser convalidado por el Senado.

Previo al encuentro, los mandatarios opositores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para delinear una postura en común frente al texto que el oficialismo propone para alcanzar el equilibrio fiscal para el año próximo. “Es fundamental que el Presupuesto sea equilibrado”, afirmó el funcionario, mientras sostuvo que es “importante contar con el respaldo de la mayoría de los gobernadores”. Tras reunirse con mandatarios provinciales, señaló que “estamos en plena etapa de discusión final”.