Clarens apuntó a Cristina y admitió haber cobrado USD 30 millones

Ernesto Clarens declaró ayer ante la Justicia y dio detalles de la ruta de sobornos de la que él participó y que investiga el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Sólo desde 2005 a 2010, cobró de diferentes empresas contratistas del Estado más de 30 millones de dólares, según dijo, e indicó que Cristina Kirchner “controlaba a qué empresas se les pagaba y a cuáles no”, la prioridad era Austral Construcciones de Lázaro Báez.

El financista dueño de Invernes SA señaló que nunca la vio a la ex Presidenta y a Néstor Kirchner una sola vez en “El Palenque”, un antiguo restaurante de Río Gallegos. Entonces, era el gobernador de Santa Cruz y fueron presentados tras interrumpir un almuerzo. Fue el único encuentro que admitió Clarens ante la Justicia.

Su participación en la “organización delictiva” -como definió Bonadio-, fue determinante. No tuvo margen para negar que fue parte de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de sobornos durante la gestión kirchnerista. Brindó detalles de cuáles eran las tareas que tenía a cargo.

Clarens sólo se encargaba de cobrarle a las empresas que recibían contratos de Vialidad Nacional. Proporcionó un listado de más de 80 empresas pero aclaró: “Las primeras cuarenta eran las que pagaban las coimas, las otras 40 no hacían pagos”.