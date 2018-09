Carlos Rosenkrantz es el nuevo presidente de la Corte Suprema

En una reunión que realizaron hoy los ministros del máximo tribunal y en la que adelantaron una discusión que se esperaba para fin de año, el Dr. Carlos Rosenkrantz ganó la votación y asumirá la presidencia de la Corte Suprema en octubre.

Ricardo Lorenzetti, quien presidió el órgano por once años continuará como miembro mientras que Elena Highton de Nolasco fue elegida como vice.

Los cambios se oficializarán el 1° de octubre.

El nuevo binomio que asumirá la conducción del máximo tribunal realizó la propuesta de adelantar la votación y se impuso 4-1, con el apoyo incluido del presidente saliente.

Ronsenkrantz, de 59 años, fue nominado para integrar la Corte Suprema por Mauricio Macri. Se recibió con honores en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un magíster y un doctorado de derecho de la Universidad de Yale.

Hasta su designación como juez del máximo tribunal se desempeñaba como rector de la Universidad de San Andrés. Antes fue profesor en la New York University; en la Richmond School of Law, en la Denver University, en la Universitat Pompeu Fabra, España y en la UBA.