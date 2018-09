El Gobierno convocará a la CGT y a otros dirigentes gremiales

“Vamos a seguir manteniendo los canales de diálogo que ya existían”, dijo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a la salida de la reunión de coordinación de Gabinete en un diálogo con los periodistas acreditados.

Agregó que esta semana convocarán a los referentes de la CGT y a distintas organizaciones gremiales. La CGT mantiene vigente el llamado a un paro nacional el 25 de septiembre.

“El hecho de que Trabajo no siga siendo ministerio no desvirtúa el esfuerzo que se vino desarrollando hasta ahora”, explicó cuando le consultaron sobre el cambio de jerarquías.

Por el contrario, Sica aseguró que “ahora el ministerio tiene una mirada más abarcadora de lo que es la cadena de valor”. “En el mundo ya no se separa lo que es industria, servicios, agropecuario y trabajo. Las mesas sectoriales, que son un instrumento que venimos utilizando hace dos años, nos aproximaron a esa metodología, que es mucho más potente”, sintetizó.

En relación a la demanda de que se convoque a un sistema de “paritarias permanentes”, como pidieron algunos dirigentes, el ministro Sica dijo: “Todos los gremios que firmaron acuerdos de paritarias lo hicieron con cláusulas gatillo o de reconversión, y entre septiembre y octubre las partes deberían volver a sentarse a negociar. Nosotros vamos a seguir acompañando el trabajo de los empresarios con los sindicatos en un marco de paritarias libres”.

Sica contó que en la coordinación de Gabinete se habló del relanzamiento del programa de “Precios Cuidados”, que incluye 550 artículos. Ante la consulta de si podrán encontrarse esos productos en las cadenas de supermercados, el ministro dijo que “los precios cuidados están por arriba de los precios mínimos y por debajo del promedio, lo que garantiza un precio de referencia para los consumidores y la rentabilidad y la reposición de stocks de las empresas”.

También se refirió a las grandes dificultades por las que están pasando las pequeñas y medianas empresas. Afirmó que “estamos todavía con niveles de tasas que tienen que ver con la crisis cambiaria; hasta que no comience a resolverse, estamos trabajando sobre la coyuntura, dándole fluidez a la cadena de pagos que está muy estresada en algunos sectores como el caso textil y calzado, donde hay un universo pyme muy grande. Una línea que trabajamos con los bancos públicos sirvió para darle fluidez; de hecho, hubo más de 25 mil empresas que ingresaron para cambiar cheques a ese programa, así que vamos a tratar de darle más cobertura porque nos interesa que continúe la cadena de pagos”.