Morgan Stanley pronostica alta inflación y caída del PBI

Tras la crisis cambiaria de los últimos meses, Morgan Stanley publicó un informe en el que corrigió sus proyecciones: ahora pronostica una fuerte caída del Producto Bruto Interno (PBI) y más inflación de la esperada. En un trabajo sobre el peso argentino, estimó "una recesión de 2,3% y una inflación de 41,4% para final de este año".

En tanto, para 2019, proyecta un incremento del 0,1% en la economía y una inflación de 24%, según su último reporte titulado "Lo que tienen que saber previo al ajuste".

En el informe, el banco de inversión dedicó especial atención a la proyección futura de la economía local luego de los movimientos cambiarios de las últimas semanas y de los anuncios del Gobierno.

Esto representa un cambio con respecto a las proyecciones anteriores de 0,8% de crecimiento del PBI para este año y de 1,8% para 2019.

Con los ojos puestos en las negociaciones en Washington para un potencial adelanto de los fondos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el informe destaca que las nuevas metas fiscales más estrictas y la negociación del Presupuesto 2019 deberían ayudar al país a obtener un buen resultado en ese frente.

Dólar a $44 para diciembre

El estudio encabezado por el economista Fernando Sedano concluye que, tanto para las estrategias de renta fija como de renta variable, Argentina está barata y puede ser un buen momento para asumir riesgo argentino ya que para ellos el país no se encamina al default.

El informe advierte, en consonancia con las palabras de Macri, que la tormenta no se terminó y la volatilidad va a persistir, pero aun así considera que hay algunos activos que se resultan atractivos. La lectura es compartida por analistas locales, quienes entienden que con los bonos a precios de regalo y rindiendo un 12% anual es natural que se reanime el interés por los papeles argentinos.

La diferencia es que los analistas argentinos consideran que, con la actual incertidumbre respecto del acuerdo con el FMI, hay margen para que los precios suban hasta que los rendimientos de reduzcan al 9%, nivel al que consideran que el atractivo y el riesgo se equilibrarán.

De acuerdo a Sedano, "la volatilidad es probable que persista en los próximos meses debido al significativo ajuste macroeconómico y la incertidumbre política, los cuales combinados con la aun elevada exposición no nos dejan ser directamente optimistas.

Aun así, algunos bonos parecen atractivos. En deuda soberana, vemos atractivos al Bonar 2021 y el Par en euros. En tasas locales, vemos los linkers como los más atractivos. Revisamos nuestras proyecciones para el tipo de cambio a $44 para el cuarto trimestre de 2018 y $48 para igual trimestre de 2019."