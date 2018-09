El FMI habló de “avances” con Argentina

Aunque declinó brindar detalles sobre el nuevo acuerdo que el Fondo Monetario Internacional negocia estos días en Washington con la Argentina, el portavoz del FMI reiteró este jueves el “apoyo total” del organismo al país.

En una conferencia de prensa en la sede del FMI, el vocero Gerry Rice recibió varias preguntas sobre la Argentina, pero no quiso brindar detalles sobre montos o plazos porque “las negociaciones están en curso”. Declinó también comentar con precisión sobre las nuevas medidas fiscales propuestas por Argentina, pero reiteró el respaldo del organismo. El gobierno de Mauricio Macri “está haciendo todo lo posible para crear un ambiente propicio para el programa. Argentina tiene el apoyo total del FMI”, dijo.

Sobre la posibilidad de que se aumente el monto del acuerdo stand by de USD 50.000 millones acordado en junio dijo: “Estos son temas que se están discutiendo activamente en este momento, por lo que no puedo anticipar esas discusiones que están en curso. El diálogo es muy activo".

Rice señaló que “no puedo entrar en los detalles, pero el propio Gobierno ha enfatizado su intención de crear un plan revisado para aislar mejor a la Argentina de los cambios recientes en los mercados financieros globales. Queremos apoyar esos esfuerzos trabajando estrechamente con las autoridades argentinas para fortalecer aún más el programa apoyado por el Fondo”.

Y señaló además que “la sustentabilidad de la deuda es algo que está siendo discutido actualmente.”