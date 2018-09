Moyano dijo que Macri está “incómodo” en el cargo

El líder de Camioneros criticó en duros términos al presidente Mauricio Macri por la crisis que enfrenta el país y aseguró que “está desorientado, no sabe qué hacer”. Hugo Moyano evaluó la gestión del mandatario al entrar a una reunión con intendentes bonaerenses del PJ para analizar la situación económica y dijo que al mandatario “lo manejan” y “es un instrumento del poder”. Manifestó que Macri “no tiene noción de la responsabilidad que tiene”. Ante la pregunta de por qué el Gobierno no convocó a distintos sectores de la política antes de tomar las medidas económicas anunciadas el lunes, agregó: “No sabrá qué decirles, es un hombre que está muy incómodo en la situación que está, más que incómodo tiene ganas de rajarse”. Y opinó que los miembros del Gabinete “son niños bien que no están acostumbrados a que nadie les contradiga nada”. Sobre el tuit en el que el Presidente agradeció a los dirigentes que acompañan la gobernabilidad”, aclaró que “no recibirá ninguna felicitación de Camioneros” porque pasan cosas muy graves, como que a la gente le falta comida.