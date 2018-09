Tensión y preocupación en el Gobierno por eventuales saqueos

En los últimos días, algunas localidades de Chaco, Mendoza, Chubut y provincia de Buenos Aires sufrieron intentos de saqueos o robos en banda. Sáenz Peña, Villa Angela, Tupungato, Luján de Cuyo, Guaymallén, Godoy Cruz, Comodoro Rivadavia, Tres de Febrero, Mar del Plata, Olavarría y Villa Lugano, son algunos ejemplos.

Ante esta situación y para aplacar la tensión que estos asaltos generan en la sociedad, el presidente Mauricio Macri se mostró públicamente con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el bonaerense Cristian Ritondo y el porteño Martín Ocampo.

Macri compartió con los funcionarios una recorrida por el Centro Integral de Monitoreo Balbín, ubicado en Villa Martelli. También participaron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, quienes presentaron ayer un nuevo plan de seguridad para el Área Metropolitana (Amba).

La ministra Bullrich fue categórica frente a los saqueos: “La sociedad entera tiene que saber que el Gobierno está trabajando sobre la situación social de los argentinos con un esfuerzo importante. Si algún argentino está en una situación compleja, tiene a dónde ir. No tiene que ir al saqueo, al WhatsApp, atrás de un puntero ni de un intento de desestabilización”, dijo y acusó a dirigentes políticos opositores, del kirchnerismo, de instigar los atracos en masa. Por su lado, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, descartó “una cuestión masiva de gente que quiere salir a saquear” comercios o supermercados. “Lo que pasa en las redes sociales y la instigación a la violencia no tiene que ver con una situación angustiante ni estar peor socialmente de muchas familias, que no recurren a la violencia ni a los saqueos”, afirmó.