Macri reduce de 22 a 10 ministerios y refuerza con bonos la AUH

Luego de un fin de semana de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos, el presidente Mauricio Macri anunció ayer un profundo cambio en la estructura de su Gabinete, con la eliminación de ministerios, muchos de los cuales se fusionan con otros y se degradan al nivel de secretarías. Pese a la danza de nombres, no hubo incorporaciones, y la reducción no significa un ahorro sustancial sino que es más un gesto simbólico.

Tras el discurso que pronunció desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri analizó con el reducido gabinete las medidas que llevará adelante la cartera de Desarrollo Social para paliar los efectos de la crisis cambiaria en la inflación y la pobreza.

El paquete de medidas incluye una profundización en la estrategia de ajuste del déficit fiscal, la aplicación de derechos a las exportaciones (ver página 3), reducción de la estructura de Gobierno, y medidas orientadas a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En su discurso, el jefe de Estado reiteró en dos oportunidades que el país “está en emergencia”, afirmó que "no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, vivir por encima de nuestros ingresos. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para equilibrar las cuentas del Estado", recalcó. También llamó a un “consenso urgente” entre la dirigencia política, empresarial y sindical, para superar la turbulencia económica.

El Presidente anunció que el Ministerio de Producción, que seguirá a cargo de Dante Sica, absorberá a los de Trabajo y Agroindustria, que bajarán al nivel de secretarías. En esas carteras se mantendrán sus actuales titulares, Jorge Triaca y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.

Asimismo, la jefatura de Gabinete, donde quedó ratificado Marcos Peña, incluirá al actual Ministerio de Modernización. Andrés Ibarra se incorpora como vicejefe, ocupando el rol que hasta ahora tenían Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, eyectados de sus cargos.

Mientras que Nicolás Dujovne seguirá al frente de Hacienda y Finanzas, que ahora se volverá a llamar Economía, pese a que todo el fin de semana se habló de su alejamiento y hasta se filtró que presentó dos veces su renuncia. En la estructura de Hacienda se sumará Energía, que hoy está a cargo de Javier Iguacel.

Así quedó el Gabinete: Marcos Peña (Jefatura de Gabinete), Rogelio Frigerio (Interior), Nicolás Dujovne (Economía), Dante Sica (Producción), Guillermo Dietrich (Transporte), Jorge Faurie (Cancillería), Oscar Aguad (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), Germán Garavano (Justicia), Carolina Stanley (Desarrollo Social), Alejandro Finocchiaro (Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología).

Además, desaparecen los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sergio Bergman) y de Turismo (Gustavo Santos), que ahora dependerán directamente de Presidencia. Lo mismo sucede con el Sistema Federal de Medios. Educación, con Finocchiaro a la cabeza, sumará a Cultura y Ciencia y Tecnología, cuyos actuales ministros, Pablo Avelluto y Lino Barañao, ahora serán secretarios.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quedó fortalecida con la incorporación de Salud, que ahora será una secretaría en control de su actual titular, Adolfo Rubinstein.

Fue justamente Stanley quien confirmó que en septiembre y diciembre habrá un refuerzo de la asignación Universal por hijo de $1.200, y aseguró que seguirán vigente el cronograma de vacunación.

"Se cumplirá con el cronograma de aumento en planes sociales", afirmó la funcionaria.

Consultada sobre cómo seguirán las acciones en materia de salud, la ministra anticipó que se hará "todo el esfuerzo posible para cumplir con el cronograma de vacunación", y precisó que ese tema lo coordinará con el secretario de Salud, el ahora ex ministro, Adolfo Rubinstein.

Además, Stanley indicó que está trabajando junto al ministro de la Producción Dante Sica, en el programa de precios cuidados, en el marco del impacto de la inflación en "la canasta familiar" de los sectores más vulnerables. También anticipó mayores créditos de Anses pero no dio detalles al respecto. Ante el "aumento de la pobreza" en el país por la devaluación, dijo que el Gobierno va a "reforzar" el plan Precios Cuidados focalizando en una canasta de alimentos. Asimismo, la administración Cambiemos "empujará cada vez más" el plan "El Mercado en Tu Barrio", un programa para que los consumidores puedan comprar productos de calidad a precios accesibles cerca de sus casas. También se mantendrá la cobertura de medicamentos a los jubilados de Pami. "Seguiremos cuidando lo que pagan nuestros jubilados por sus medicamentos, que ahorran hasta 14% frente a cualquier otro jubilado con otra obra social o prepaga", había dicho Macri en su discurso.