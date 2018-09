Apoyo de Carrió a Macri: "Le digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero"

La líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, aseguró esta tarde que el Gobierno no se irá en "helicóptero" y advirtió que a ella la tendrán que "sacar muerta de la Casa Rodada", al igual que al presidente Mauricio Macri.

"Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco", resaltó la diputada nacional.

Al participar de una actividad de CAME, enfatizó: "Le digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco".

A la vez, pidió a las Pymes "confiar" en el mandatario nacional y dijo que Macri "no es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero" y "está acostumbrado a guardar sus sentimientos".

"Estar con el hijo de (Franco) Macri padre fue el mayor esfuerzo humano que hice", subrayó Carrió.

Las declaraciones de la legisladora llegaron luego del discurso del Presidente en el que anunció una serie de medidas para achicar el gasto público, lograr el equilibrio fiscal en 2019 y conseguir mayores desembolsos del Fondo Monetario Internacional, tras la fuerte devaluación del peso que produjo una "emergencia" económica.

Entra las medidas, se tomó la decisión de la eliminar nueve ministerios y convertir los organismos en Secretarías de Estado. Además, avanzarán en la transferencia del pago de subsidios de transportes a las Provincias y aumentarán los impuestos a las exportaciones.