Llaman a indagatoria a Cristina Kirchner por supuesto lavado

La Cámara Federal porteña ordenó este viernes la indagatoria de la ex presidente Cristina de Kirchner en el marco de la causa conocida como la "ruta del dinero k" por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal dispuso que se cite a indagatoria a la ex presidenta, quien nunca fue convocada por el juez federal Sebastián Casanello.

Por mayoría constituida por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, se decidió hacer lugar parcialmente al recurso de queja de la Unidad de Información Financiera y disponer que se convoque a prestar declaración indagatoria a la ex jefa de Estado a efectos que les sean impuestos los cargos por los que se encuentra imputada hace tiempo por la fiscalía y las querellas.

En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, quien entendió la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable.

Esta es la cuarta vez que la Cámara Federal insta a Casanello a avanzar sobre Cristina Kirchner. La hipótesis de los acusadores es que el dinero que lavó Lázaro Báez, gracias a la obra pública que recibió para sus empresas, pertenecía de manera oculta, al matrimonio Kirchner, a la luz de otras causas que se analizan en Comodoro Py.

En su voto, el juez Irurzun fue durísimo. Al hacer un repaso de la causa de asociación ilícita de la obra pública por la que Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, y repasar las pruebas de Los Sauces y Hotesur, advirtió: "De manera clara y sencilla, en todos los casos, marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos, hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández.