Macri reagrupó al gabinete en Olivos con Durán Barba

En medio de la tensión económica y tras dos jornadas plagadas de rumores, el Presidente se quedó en la Quinta de Olivos, desde donde siguió la evolución de los mercados. Aunque desde temprano desfilaron sus funcionarios de mayor confianza, sobresalió la aparición del asesor estrella Jaime Durán Barba.

Recién llegado al país, el ecuatoriano se dirigió a Olivos junto con su socio, el consultor Santiago Nieto. Se reunieron con el jefe Gabinete Marcos Peña y el equipo de comunicación liderado por el secretario Jorge Grecco.

Tenía previsto ver a Mauricio Macri, pero fuentes oficiales aseguraron que hasta las 14 aún ese encuentro no había ocurrido.

Al igual que el jueves, ante la crisis, Macri mantuvo su rutina: optó por quedarse en la residencia, como cada viernes, por lo que la Casa Rosada lució despoblada de funcionarios de alto rango.

Además del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que llegó bien temprano, antes de la apertura de los mercados, el jefe de Estado convocó a sus colaboradores más cercanos: Peña y sus vices Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis, y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.

También el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien busca acelerar las negociaciones con los gobernadores para dar garantías políticas de que el Gobierno podrá aprobar el Presupuesto y, de ese modo, flanquear el viaje que hará Dujovne a Washington para replantear el acuerdo con el FMI.

En medio de tantos rumores, la decisión de Macri de rodearse nuevamente del trío “son yo”, como calificó al tándem Peña-Quintana-Lopetegui, es toda una señal de que su intención es no hacer los cambios en el Gabinete que, según dicen especialistas económicos y algunos dirigentes políticos, le están pidiendo los mercados.

“Dicen que Marcos se va los que no entienden que Marcos es el funcionario más importante para el Presidente”, dijo un funcionario que en las últimas horas se pasó desmintiendo cambios. El argumento se basa en el diagnóstico que hacen sobre lo que Macri cree que se debe hacer: no es Peña el que descarta la apertura a acuerdos políticos, sino el propio Macri. La contundente intervención del Banco Central -aunque no pasó Luis Caputo por Olivos- explicaría la necesidad de Macri de descomprimir ese reclamo, que escuchó desde los mercados hasta de sus propias filas.