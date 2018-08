El dólar alcanzó los $41 y el Central subastará u$s 500 millones

El dólar opera con una fuerte suba en el inicio de la actividad cambiaria, con un valor de $ 41,10, de acuerdo a la cotización del Banco Nación. Según trascendió, la entidad monetaria hará una jugada fuerte con una subasta de 500 millones de dólares en el mercado para tratar de contenerlo.

La moneda estadounidense se vende en promedio con un aumento de casi siete pesos en relación a la cotización del miércoles, día en que pegó un fuerte salto, tras el anuncio del presidente Mauricio Macri del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo adelante los desembolsos por el préstamo por U$S 50 mil millones.

Ante la escalada del dólar y el riesgo de que impacte en la inflación, el Banco Central aumentó la tasa a 60% y mantendrá ese nivel hasta diciembre. Se trata de una estrategia de la entidad monetaria por desalentar la suba de la divisa norteamericana.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló esta mañana y en medio de la tensión por el comportamiento del dólar desmintió rumores de cambios en el gabinete y aseguró que la situación actual no representa "un fracaso económico".

En declaraciones a la prensa, Peña dijo que "estamos encaminados a lograr el equilibrio fiscal, que es el eje central para reducir nuestras vulnerabilidades. Claramente hay problemas, pero hay que ver la película y no la foto", quien admitió que en el Gobierno han sido "muy ambiciosos con las metas de inflación".

Peña consideró a la crisis cambiaria como "parte de un proceso de recuperación en un contexto de enorme dificultades estructurales". Y admitió que "vamos a salir fortalecidos de este proceso. Tenemos la convicción de salir de esta crisis con las mismas reglas del juego con las que entramos. No hay soluciones mágicas como las que se han intentado usar en el pasado. Hoy es imposible no pagar nuestra deuda ni empezar a emitir plata. Queremos mostrar un rumbo claro y un liderazgo que no se esconde ante los problemas".

Incertidumbre

La febril jornada de ayer en los mercados no permite pensar que la calma pueda llegar hoy, o sí. En rigor, la volatilidad con la que el dólar se ha mostrado en los últimos tiempos, desde que en abril comenzó la primera corrida cambiaria, hace que no se pueda dar por sentado absolutamente nada.

Después de dar un salto superior a los 2 pesos en una sola ronda, llegando a los $34,40 para la venta, precio récord que encendió todas las alarmas.

Es que minutos antes de que comenzara la actividad en la city porteña, el presidente Mauricio Macri brindó un breve mensaje grabado en el que anunciaba que había acordado con el FMI el adelantos de los fondos necesarios para garantizar la financiación para el año que viene. Las palabras del jefe de Estado buscaban disipar, como él mismo dijo, la desconfianza que se había generado en las últimas jornadas respecto de la posibilidad de un eventual default.

Sin embargo, claramente no fueron suficientes como para que el mercado efectivamente se tranquillizara y revirtiera el comportamiento alcista que venía mostrando. Hasta el mediodía la cotización se mantuvo estable, pero luego el dólar comenzó a dar saltos en su precio que ni las ventas del Banco Central podían controlarlo. Sólo el cierre de la jornada parece haberle puesto un freno. Pero claro, para esa altura ya estaba a $34,40.

Por todo eso es que la jornada de hoy asoma entre la expectativa y la incertidumbre por cuál será el comportamiento. Si continuará subiendo, como muchos creen, o logra encontrar un poco de estabilidad que permita bajar los niveles de alerta y calmar los ánimos.