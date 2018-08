No hubo acuerdo y sigue el conflicto universitario

Sindicatos de docentes universitarios y representantes del Gobierno se reunieron este miércoles para discutir las paritaria, aunque no lograron un acuerdo, situación por la que las negociaciones se retomarán mañana.

Según fuentes educativas, desde la gestión gubernamental evitaron referirse a aumentos basados en porcentajes, por lo que ofrecieron sumas fijas, no remunerativas ni bonificables.

Tras el encuentro, los docentes comunicaron que continuarán de paro hasta el próximo 1 de septiembre, al tiempo que ratificaron que hoy marcharán hasta el Ministerio de Educación.

Cabe destacar que el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, estuvo presente ayer en la sede educativa junto a Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias.

Por su parte, el dirigente de la Conadu Histórica, Sergio Zaninelli detalló que este encuentro “fue una nueva falta de respeto”.

Mientras que indicó las expectativas con las que llegaron: “Pensamos que iba a haber una propuesta mejoradora, pero llegamos y no. manifestaron que pasábamos a un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes”.

Concretamente, ayer el Gobierno llevó la propuesta a cerca del 21% de incremento salarial, a cobrar en diciembre, pero con un plus “no bonificable”.

Los sindicatos dijeron que es “claramente insuficiente”.

En su propuesta, el Ministerio de Educación ofertó mantener el 15% tal cual estaba establecido hasta ahora (a cobrar en octubre) y le sumaron una suma remunerativa y no bonificable que, en promedio, lleva el aumento al 21% a cobrarse en diciembre. Es por el período marzo hasta diciembre.

“Que la suma sea no bonificable quiere decir que no se considera la antigüedad ni los títulos que son muy comunes en el sector universitario y esto hace que, en realidad, sea menos el porcentaje. Además, está muy por debajo de la inflación estimada para diciembre, en este contexto económico”, dijo a la prensa metropolitana Verónica Bethencourt, secretaria gremial de Conadu, que participó de la reunión.

En el encuentro también se habló, por primera vez, de una posible cláusula de revisión, pero no se avanzó mucho en la forma final que tendría.

En un comunicado, el Gobierno expresó que en la reunión “los distintos escenarios salariales y propuestas planteados, todos superadores del 15% original, fueron calculados por los equipos técnicos, en un esquema de intercambio de trabajo constante”.

Por los sindicatos estuvieron representantes Conadu, Conadu Histórica, Ctera, UDA, Fedun y Fagdut.

Para hoy, todas esas organizaciones convocan a una marcha desde Congreso hasta el Ministerio de Educación. Bethencourt dijo que si el viernes ven que la propuesta “no se encauza” están facultados para convocar a nuevos paros para la semana que viene.

Vale señalar, el martes último el presidente Mauricio Macri se reunió en la Casa Rosada con 25 de los 57 rectores de las universidades públicas del país y se retiraron con la promesa de un mejoramiento de la oferta salarial del 15 por ciento.