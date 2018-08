El jefe de la Federal desmintió a CFK y dijo que “no se usaron tóxicos”

El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, rechazó que durante el allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina de Kirchner se hayan dejado "tóxicos".

"No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista", dijo Rongaglia, al tiempo que señaló que en el procedimiento no se usó ningún "tipo de químicos" y que nadie "puso ni sacó nada que no corresponda".

"El personal que actuó en el allanamiento es súper profesional y actuó de acuerdo al Código Procesal Penal, a la legalidad, como auxiliares de la Justicia. Nadie sacó ni puso nada que no corresponda. Se filmó y se fotografió todo el operativo. Está todo documentado, además hubo presencia de testigos. Confío plenamente en el personal que hizo la diligencia", dijo Roncaglia en declaraciones al canal TN.

Además, aseguró que "la Policía Federal Argentina no se va a ver involucrada en una actividad ilegal". “La actuación fue legal, no tenemos necesidad de hacer ningún tipo de acciones ilícitas", indicó.