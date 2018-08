Cristina dice que "en ninguno de los domicilios hay bóvedas"

A través de una carta firmada por su abogado Carlos Beraldi y publicada en las redes sociales, tal como lo viene haciendo desde hace un tiempo, Cristina Kirchner negó que en las propiedades que fueron allanadas por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa de "los cuadernos de la corrupción", existan "bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita".

El texto, publicado en la página de la ex presidenta, con el título "Sobre los allanamientos a los domicilios de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner", comienza diciendo que "se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay, violándose expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento".

Uno de los pasajes más duros contra Bonadio es en el que dice que "el allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana".

Y cuestionó que "se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita. Las cosas que Bonadío ordenó secuestrar, no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar,