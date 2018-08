En el tercer día de allanamientos encontraron carpetas sobre Bonadio y la ex mujer de Nisman

Continuó ayer la tercera jornada del allanamiento a la casa de la ex presidente Cristina Kirchner en El Calafate, Santa Cruz. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio conforme lo autorizara la Cámara de Senadores por unanimidad al aprobar los allanamientos a las viviendas de la ex mandataria. La investigación se da en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, revelaciones por el pago de sobornos escritas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.

Las fuerzas federales y los funcionarios judiciales, de Aduana y Afip que allanaron la casa en El Calafate encontraron una bóveda con una puerta metálica reforzada. Si bien no se halló dinero, sí encontraron en ese habitáculo ubicado debajo de una escalera, pendrives y carpetas con información de inteligencia; folios con datos, direcciones y otros detalles sobre el juez Claudio Bonadio, que investiga el caso y que procesó y elevó a juicio oral otros expedientes contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

En la bóveda había, además de información privada sobre otros dirigentes, entre ellos Francisco De Narváez, carpetas sobre la ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Según las fuentes que participaron de la inspección, la puerta para acceder a la bóveda era muy pesada, de metal. Según la obra original, que estuvo a cargo del arquitecto Ernesto Cañas, esa puerta no es la que estaba al momento de finalizar la construcción. Fue cambiada por otra mucho más resistente por pedido de los propietarios de la casa para resguardar los objetos de su interior. Los especialistas que trabajaron en este allanamiento notaron además que las paredes que rodean a esa bóveda, de 2,8 metros de ancho, 1,8 metros de profundidad, y 2,20 metros de alto, eran, al menos hasta anoche, irrompibles.

El allanamiento a la casa de los Kirchner fue pedido al juez Claudio Bonadio y por el fiscal del caso de los cuadernos K, Carlos Stornelli, que ostenta el récord de haber logrado que en una misma causa de corrupción declaren al menos quince arrepentidos que aceptaron haber formado parte de una asociación ilícita cuya jefa, para la Justicia, es la hoy senadora por Buenos Aires Cristina Kirchner.

A eso se suma que también se encontró en el garage una camioneta Honda CRV que tenía pedido de captura. Los Kirchner tienen buena parte de sus bienes inhibidos o embargados por la Justicia.

Al cierre de esta edición se realizaba un inventario de todos los materiales y documentación que será enviada a Río Gallegos, antes de remitirla al juzgado de Bonadio.

Operativos en Uruguay

La policía uruguaya recibió un pedido de captura internacional desde Argentina y la orden para allanar propiedades vinculadas a dos prófugos en la causa conocida como los "cuadernos de las coimas". Los empresarios, que son intensamente buscados en el país vecino, son Oscar Thomas y Carlos Ferrari. Entre las medidas dispuestas ya hubo dos allanamientos ordenados por el juez del departamento de Maldonado en viviendas de las ciudades de Punta del Este y Piriápolis.

Oscar Thomas se desempeñó durante el gobierno kirchnerista como director de la Entidad Binacional Yacyretá. El pasado 7 de agosto el juez Claudio Bonadio emitió una alerta roja a Interpol para su captura.

Por su parte Carlos Ferrari es un ex concesionario del juego en Río Negro y de bingos en Buenos Aires, señalado como el lobbista de Cristobal López.