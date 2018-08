Pronósticos de inflación del 35%

La inflación, imparable, causa severos estragos en los sectores sociales de ingresos fijos, como empleados, jubilados y pensionados, mientras que suma en la pobreza a quienes viven de la economía informal.

Sin embargo, pese al descomunal ajuste los precios suben y frente a semejante flagelo, el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, estimó que la inflación se ubicará este año entre "34 y 36 por ciento", lo cual podría poner en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Indudablemente, está muy complicado el panorama", consideró el economista, quien advirtió que en el país "hay una crisis de confianza muy fuerte".

Según su entender, "se ve al Gobierno sin capacidad de reacción" porque no tiene "un diagnóstico de dónde está parado".

"Nadie esperaba que un gobierno como este, de base empresarial, hiciera semejante desastre con el peso", apuntó Nielsen.

El ex funcionario sostuvo que para la economía argentina hay "dos cosas fundamentales, que son el déficit fiscal y la inflación".

En ese sentido, recordó que "hay un tope de inflación que marca que se podría caer el acuerdo con el FMI, si supera el 32 por ciento".

"Estoy viendo la inflación entre un 34 y 36 por ciento", alertó el especialista. De ese modo, argumentó que "nadie sabe muy bien qué tarifas usar" con la inflación actual.

"El Gobierno manejó todo el tema económico con una superficialidad fuera de lugar con este verso del gradualismo financiado con deuda", cuestionó.

Resaltó que el Gobierno "se encuentra con que no logró ninguno de los objetivos y la deuda empieza a pesar en el presupuesto de manera importante".

Evaluó que la administración de Mauricio Macri realizó "malos diagnósticos", mientras criticó que "se fomentaron las Lebac", lo cual tildó de "incalificable desde el punto de vista profesional".

"No se puede trabajar con la tasa del 45 por ciento. Afecta la mortandad de un montón de empresas chicas y medianas", puntualizó.

Así, insistió: "No lo veo al Gobierno reaccionando" y ejemplificó que "está como groggy".

"No hay remedios mágicos en esto. La confianza es algo que se siente o no se siente", señaló y analizó: "Lo primero en situaciones como esta, es un cambio de Gabinete".

"El Gobierno se cree que tiene la cosa solucionada, entonces no consulta a nadie", fustigó.