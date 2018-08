José López habría revelado de quién era el dinero que llevó al convento

"Costó, pero finalmente se abrió a responder todas las preguntas", describió la actitud de José López una fuente judicial que estuvo presente en la audiencia en la que el ex secretario de Obras Públicas amplió su declaración ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, para ser aceptado como arrepentido.

Esa disposición le valió que el magistrado homologara finalmente el acuerdo al que habían llegado el ex funcionario kirchnerista y su abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman. Se convirtió así oficialmente en imputado colaborador y su declaración fue incorporada formalmente al expediente.

Si el acuerdo entre López y el fiscal no era homologado por el juez, lo que había revelado no podía ser utilizado de ninguna manera en la causa. La audiencia fue "cordial" y "satisfactoria", y la información aportada por López fue "sustanciosa", dijo uno de los presentes en el despacho del fiscal, en el 5to. piso del edificio de los Tribunales de Comodoro Py.

"López llegó con temor, luego de haber dado el salto de salir a hablar", afirmó la fuente. Muy pulcro en su aspecto, con las uñas debidamente cortadas, y tranquilo, accedió a responder cada una de las cuestiones puntuales sobre las que el juez le pidió precisiones o le pidió que se explayara. Bonadio basó sus preguntas en la primera declaración ante Stornelli, en la que el ex secretario había pedido convertirse en arrepentido.

Estricta reserva

La declaración completa se mantiene en reserva para resguardar la seguridad física de López, y para permitirle al juez y al fiscal avanzar en la investigación a partir de los datos aportados por el ex funcionario. "Hasta que no se constate todo lo que dijo, es importante que no se filtre antes", advirtió una fuente de la causa.

Esta reserva de su declaración fue pedida también por Kollman, quien corroboró el temor que tiene el ex funcionario. Como argumento para lograr que confesara lo que sabe, le garantizó extremar las medidas de protección física. "Le preocupa mucho dónde y cómo iba a seguir detenido", señaló una fuente que tuvo contacto con él cuando fue trasladado a Comodoro Py.

López dio detalles de las circunstancias en las que tuvo conocimiento directo de cómo se manejaba el dinero y el circuito de recaudación ilegal vinculado a la obra pública, del que admitió haber participado.

¿Respondió de quién eran los millones de dólares que tenía cuando fue detenido en la puerta del convento en General Rodríguez? se consultó a una fuente judicial. "Sí, respondió todo", fue la respuesta.

La audiencia terminó con un pedido de Kollman para que se lo exima de la prisión preventiva en esta causa, por la colaboración que estaba dispuesto a brindar y porque no podía obstruir la investigación. La solicitud fue apoyada por el fiscal Stornelli. López está detenido, desde el 14 de junio del 2016, por el caso de los bolsos.

Como imputado protegido, López está detenido en un lugar que se mantiene en secreto, donde está custodiado. "Tiene menos comodidades que cuando estaba en el penal", sostuvo una fuente que estuvo con él en ese domicilio. El vínculo con su mujer y su hija está deteriorado. Su esposa también está procesada en el juicio por presunto enriquecimiento y tienen defensas separadas.