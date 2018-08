Macri: “El robo fue de USD 200 mil M, no de USD 35 mil M”

El presidente Mauricio Macri celebró, ante sus ministros, la votación del Senado que aprobó y devolvió a la Cámara de Diputados la ley de Extinción de Dominio que obliga a devolver los fondos estatales sustraídos mediante hechos de corrupción.

“La estrategia de que no haya presupuesto fue la base para el robo y la corrupción”, dijo el Presidente en la reunión de Gabinete en Casa Rosada. Y Macri fue más allá: cuantificó el “robo” del período kirchnerista en “$200.000 millones de dólares”, contando las obras hechas “con el objetivo de robar” al Estado. “Hablan de USD 35.000 millones que se metieron en bolsos. Pero hay como USD 200.000 millones que se derrocharon o perdieron”, dijo el Presidente y dio como ejemplo rutas “que no van hacia ningún lado” en Santa Cruz.

Por su lado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó que haya una persecución hacia la ex presidente Cristina Kirchner y aclaró que el accionar de la Justicia se dio a partir de las “denuncias concretas ligadas a la corrupción”. Para el jefe de ministros, la investigación por presuntas coimas en obras públicas se basan en el “accionar de la Justicia a partir de denuncias concretas ligadas a la corrupción”.