Docentes rechazaron nueva oferta salarial y lanzaron paro de 72 horas

Los docentes bonaerenses lanzaron un paro de 72 horas para los días martes, miércoles y jueves de la semana próxima, luego de una reunión con la Provincia en la que rechazaron la nueva propuesta de 20,7% de aumento salarial. El gobierno de María Eugenia Vidal dijo que “lamenta profundamente” las medidas.

Tras el encuentro, que se realizó en el Ministerio de Economía de la Provincia, el Frente de Unidad Docente Bonaerense emitió un comunicado en el que sostiene que “la propuesta fue rechazada porque no se traduce en un aumento salarial real y no prevé la aplicación de la cláusula gatillo, demanda presentada desde el principio de las negociaciones y que cobra especial importancia frente a la creciente inflación desatada en nuestro país”.

En este sentido, el texto afirma: “Denunciamos que las cifras depositadas en forma unilateral no conforman salario y no se computa en los ítems antigüedad, aguinaldo, escalafón, etc”.

El proceder de la Gobernadora es seguir ‘negreando’ nuestro salario y ha sido una clara estrategia para dilatar el conflicto y no llegar a un acuerdo en negociaciones paritarias”, indicaron desde el sindicato.