Cuadernos de la corrupción: se entregó a la Justicia el empresario Néstor Otero

Con el inicio de la semana judicial, la causa por los cuadernos de Oscar Centeno sumó novedades. El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer por la mañana la detención del empresario Néstor Otero, que se entregó por la tarde en la sede policial que se encuentra en Figueroa Alcorta y Cavia, en el barrio porteño de Palermo.

Luego, fue trasladado a una dependencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal ubicada en la calle Belgrano al 1600.

El dueño de la terminal de Retiro había quedado al borde de ser enviado tras las rejas luego de que el magistrado le rechazara la exención de prisión.

Otero se había negado a declarar, presentó un escrito y no reconoció haber entregado bolsos con billetes a Roberto Baratta, número dos del ministerio de Planificación que encabezó Julio De Vido durante 12 años. Su apellido aparece en varias ocasiones en los cuadernos que escribió Centeno: una vez entregando un bolso calculado en USD 250.000 y en otra regalando vinos y champagne a Baratta, por ejemplo.

Otero entregó coimas al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Eso quedó probado en un juicio en el que Jaime confesó en un juicio haber sido coimeado por Otero. El dueño de la concesión de Retiro le pagaba el alquiler del departamento donde vivía el ex funcionario. Es decir que el funcionario que debía controlar al empresario vivía en un departamento que le pagaba el hombre de negocios.

En tanto, en las últimas horas se sumó el nombre de otro empresario, Sergio Taselli, quien quedó detenido tras presentarse de forma espontánea ante el juez Bonadio.

Si bien no había sido llamado a indagatoria por el magistrado, sus oficinas habían sido allanadas en los primeros procedimientos ordenados por el magistrado cuando se inició la investigación.

El empresario aparece mencionado por Oscar Centeno en el séptimo cuaderno como “Gabriel Taselli”, cuando relató hechos del 2013. Allí, el chofer escribió el 31 de julio a las 13.40: “Los llevo a Baratta y Nelson al Edificio Além (Alem 855). Hablaban de Armando de ‘Loxon’. Estacioné en la cochera que decía Albanesi. Ingresan al edificio por ascensor y vuelven con el bolso lleno de dinero”.

En las próximas horas Bonadio deberá decidir si homologa el acuerdo como arrepentido que realizó José López con el fiscal Carlos Stornelli el viernes pasado. Hay una gran expectativa en Comodoro Py porque todavía no trascendió el contenido de la confesión del ex secretario de Obras Públicas, quien ingresó al programa de protección de testigos e imputados.