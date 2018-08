Aislado, José López tiene asistencia psiquiátrica y teme por su vida

“Pudo calmarse, llegó muy alterado y temeroso por su vida”, así describieron a José López quienes lo vieron después de convertirse en arrepentido en la causa donde está señalado como partícipe necesario de la asociación ilícita que se dedicó a mover 200 millones de dólares en coimas. El ex funcionario K admitió ser uno de los recaudadores. Su confesión la pensó durante varios días que le generaron problemas para conciliar el sueño. “Ya recibió asistencia psicológica y psiquiátrica”, indicaron fuentes oficiales.

Señalado por empresarios de la construcción como uno de los responsables de exigirles a las compañías entre el 10 al 20% del monto total de los contratos adjudicados, se quebró y aportó una de las confesiones más relevantes para la causa de los cuadernos de la corrupción.

Se encuentra completamente solo y aislado en un centro de detención que ya no es el penitenciario Federal de Ezeiza. “No está en un domicilio particular ni en una vivienda cómo se creía al principio sino que es un centro de detención diferente al que se encontraba hasta hace pocos días”, indicaron fuentes oficiales. A partir de ahora contará con custodia especial en el marco de este programa y por medidas de seguridad su paradero “se mantendrá bajo absoluta reserva”.