López hizo aportes importantes a la causa y ahora es testigo protegido

El fiscal federal Carlos Stornelli aseguró que el ex secretario de Obras Públicas José López "hizo aportes importantes a la causa" sobre el presunto pago de coimas durante la gestión del kirchnerismo y justificó el acuerdo para tomarlo como imputado colaborador.

En fuentes judiciales se destacó que López declaró y reconoció haber sido parte del mecanismo de recaudación ilegal, y a partir de ahora tendrá custodia especial como el chofer Centeno. "Hizo aportes importantes a la causa, pero el contenido del acuerdo no se lo puedo dar hasta que no se incorpore al expediente. Además, tiene que declarar frente al juez Claudio Bonadio", señaló Stornelli.

De esta manera, el fiscal que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública se refirió también a que el acuerdo para incluir a López en la causa como imputado colaborador "arrepentido" todavía debe ser homologado por el juez que tiene a cargo la causa.

"Lo que dijo López reúne los requisitos de la ley y por eso firmamos el acuerdo. Eso sí, no implica ninguna excarcelación", agregó Stornelli. El fiscal detalló que el ex funcionario declaró ante él durante más de tres horas, que fue una charla "donde se tocaron todos los tópicos en los que podía hacer un aporte" y "se manifestó con sinceridad".

El último viernes, luego de declarar ante Stornelli en los tribunales de Comodoro Py, López -que se encuentra detenido desde 2016 en el penal de Ezeiza- fue trasladado por cuestiones de seguridad a un "domicilio reservado".

Inesperada declaración

José López había declarado la semana pasada en el juicio por los bolsos y evitó dar detalles sobre los 9 millones de dólares que intentó ocultar en un convento religioso de General Rodríguez. Sin embargo, ahora decidió hablar y las fuentes judiciales afirman que apuntó hacia "arriba" en la escala jerárquica, que solo completan el entonces ministro De Vido y el matrimonio Kirchner, pero también habría mencionado a encumbrados políticos y empresarios.

López declaró junto a su abogado Gustavo Kollmann frente al fiscal Stornelli, y el primer beneficio que recibió fue una mejora en sus condiciones de detención, aunque no será excarcelado, informó Stornelli.

El exfuncionario está acusado de ser partícipe de una asociación ilícita liderada por De Vido y Cristina Kirchner. López ya había sido citado a indagatoria por esta causa, pero se había negado a declarar ante el juez Claudio Bonadio.

Custodiado por Los Lobos

Aunque parece prácticamente cerrado, el acuerdo de López se homologará recién el martes, cuando el juez Bonadio reanude su actividad después del fin de semana largo. Sin embargo, a partir de ahora, José López contará con un domicilio oficial que depende del Ministerio de Justicia en el marco de este programa y que, por medidas de seguridad, se mantendrá bajo absoluta reserva.

El viernes, por primera vez, pasó la noche con el grupo de seguridad conocido como Los Lobos, quienes se hicieron cargo de su custodia, luego de ser traslado desde los Tribunales de Comodoro Py.