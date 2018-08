Stornelli aseguró que López "hizo aportes importantes a la causa"

El fiscal federal Carlos Stornelli aseguró que el ex secretario de Obras Públicas José López "hizo aportes importantes a la causa" sobre el presunto pago de coimas durante la gestión del kirchnerismo y justificó el acuerdo para tomarlo como imputado colaborador.

"Hizo aportes importantes a la causa, pero el contenido del acuerdo no se lo puedo dar hasta que no se incorpore al expediente. Además tiene que declarar frente al juez Claudio Bonadio", señaló Stornelli en declaraciones a la señal de noticias TN.

De esta manera, el fiscal que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública se refirió también a que el acuerdo para incluir a López en la causa como imputado colaborador "arrepentido" todavía debe ser homologado por el juez que tiene a cargo la causa.

"Lo que dijo López reúne los requisitos de la ley y por eso firmamos el acuerdo. Eso sí, no implica ninguna excarcelación", agregó Stornelli.

El fiscal detalló que el ex funcionario declaró ante él durante más de tres horas, que fue una charla "donde se tocaron todos los tópicos en los que podía hacer un aporte" y "se manifestó con sinceridad".

El último viernes, luego de declarar ante Stornelli en los tribunales de Comodoro Py, López -que se encuentra detenido desde 2016 en el penal de Ezeiza- fue trasladado por cuestiones de seguridad a un "domicilio reservado".

López fue incorporado al Sistema de Protección de Testigos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, tras haber manifestado que tenía temor por su seguridad y la de su familia por haber declarado finalmente en la causa que involucra a empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo.

Por ese motivo, no regresará al penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde aquella madrugada de junio de 2016 cuando fue detectado con bolsos con millones de dólares en un convento de General Rodríguez.