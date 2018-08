Coninagro aseguró que medidas de ajuste en el campo "afectan seriamente" al sector

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, consideró hoy que los cambios vinculados con los reintegros a la exportación y retenciones "afectan seriamente" al sector, mientras advirtió que las "medidas inconsultas no le hacen bien a las relaciones con el Gobierno".

Evaluó que se trata de "hechos que surgen de forma imprevista", al tiempo que criticó: "No se evalúan las consecuencias".

"Nos afecta seriamente", apuntó Iannizzotto, quien subrayó que "los reintegros son un instrumento básico para poder ser competitivos".

"Si bien hay un mejor dólar, hay una fuerte presión impositiva", criticó en diálogo con Radio Continental.

Según su consideración, las medidas anunciadas por la administración de Mauricio Macri "van esmerilando la confianza".

"Todo esto no mejora, sino que empeora la rentabilidad", se quejó y evaluó que "la confianza es el elemento primordial para que esto siga adelante".

De ese modo, insistió: "Estas medidas inconsultas no le hacen bien a las relaciones con el Gobierno".

"No era el momento de plantear un cambio en las retenciones", apuntó y analizó que "se agrega intranquilidad e incertidumbre al sector del campo".

Días atrás, el Gobierno había anunciado una serie de medidas para lograr un ahorro fiscal de 65.500 millones de pesos durante este año y el próximo, y entre ellas suspendió por seis meses la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja.

Además, eliminó el Fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja, y se reduce en un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto.

Por su parte, el ministro de Producción, Dante Sica, consideró: "Es difícil pensar que esta readecuación de los reintegros deje en una situación de debilidad o les impida mantener la dinámica de exportaciones hacia adelante a sectores, como muchos de los industriales, que ya son grandes exportadores".