Macri dijo que hay déficit por “la plata que se robaron”

El Presidente apuntó nuevamente a la herencia recibida del gobierno kirchnerista al sostener que el “déficit” que tiene Argentina se entiende cuando se ve “cuánta plata se han robado”, y advirtió que la causa denominada los “Cuadernos de la corrupción” es “un antes y un después en el quehacer de la obra pública”.

A la vez, Mauricio Macri reconoció ayer que debido a la creciente inflación habrá más pobres este año, pero insistió en la necesidad de seguir “trabajando como hasta ahora, porque el año que viene vamos a crecer. No mucho, pero vamos a crecer, sobre todo si seguimos haciendo los deberes”.

Acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Macri fue enfático al cuestionar los casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas: “Entendemos un poco este déficit cuando vemos cuánta plata se han robado. Pero estas cosas no se van a volver a repetir y, mientras tanto, hemos aumentado la cantidad de comedores y tenemos el gasto social más alto en la Argentina”.

“Esta investigación es un antes y un después para el quehacer de la obra pública. El cambio es mucho más que lo económico. Son valores, transparencia y el Estado al servicio de la gente”, señaló.

“Hay una política que debe terminar de ordenarse, desterrando la corrupción y eso va a permitir que terminemos con la pobreza en unos años”, agregó.

Sobre la situación económica que atraviesa el país, Macri advirtió que es “un momento de suma tensión porque estamos atravesando una tormenta muy compleja. Todos sabemos que al gastar más de lo que tenemos, dependemos del crédito internacional y el mundo nos ha dicho que nos va a prestar muchísimo menos”.

“Todos tenemos que poner el hombro. Los intendentes, el Gobierno nacional y todos los argentinos en general”, insistió.

Además, y consultado sobre la escalada del dólar, señaló que “está más calmo en las últimas semanas”, pero rápidamente insistió en que “estamos en un mundo globalizado y no depende de nosotros, no fijamos la tasa de interés de Estados Unidos ni el precio del petróleo, pero ya somos parte del mundo y queremos serlo”.

“Lo que sí podemos hacer es construir fortaleza y eso lo hacemos fortaleciendo la Justicia, la libertad de prensa y el ingreso a la información pública”, precisó.