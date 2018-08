Ofrecen recompensa por datos para recuperar dinero de la corrupción

A través de una resolución del Ministerio de Seguridad que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días, el Gobierno decidió que ofrecerá una recompensa de hasta $2 millones a quienes aporten datos que sirvan para recuperar dinero que haya sido usado en casos de corrupción. La medida se enmarca en la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública, que tiene a varios empresarios y ex funcionarios K acogidos a la figura del "arrepentido".

En los considerandos de la medida el Ministerio explicó que "no existen objeciones que formular al progreso del establecimiento de una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa". Justamente, esta nueva causa que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli se inició por la declaración de un ex chofer del Ministerio de Planificación que anotó sus viajes mientras recolectaba coimas pagadas por empresarios de la obra pública.

En la norma se establece que quien aporte datos que sirvan para recuperar dinero de la corrupción se podrá adjudicar un 5% de ese monto, con un tope de $2 millones. Los informantes tendrán identidad protegida y podrán comunicarse a través de la línea 134.