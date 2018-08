“El dormitorio de Néstor y Cristina estaba lleno de valijas con dinero”

El ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, reconoció que recolectaba coimas de diferentes empresas contratistas del Estado y que el ex presidentes Néstor Kirchner y la entonces primera dama, Cristina Fernández, “estaban al tanto”.

Lo hizo al declarar como arrepentido en el marco de la causa de “los cuadernos de las coimas”. Con el correr de las horas, comienzan a conocerse detalles de la confesión Uberti, donde relató cómo era el esquema de distribución de dinero y contó anécdotas de aviones y cuartos presidenciales repletos de dinero. Habló también incluso de violencia física de parte del ex presidente Néstor Kirchner. “Un día llegué con 10 millones de dólares. No estaban Néstor ni Cristina, entonces pedí conocer el dormitorio. Pero no se podía pasar. Estaba repleto de valijas, bolsos y mochilas con billetes”, reveló. “Los bolsos con dinero se entregaban en la residencia de Olivos, en la Casa Rosada, en el despacho del presidente y, a veces, en el domicilio de De Vido”, dijo el ex funcionario kirchnerista.