El Banco Central convalidó tasa de Lebac en 45,04%

El Banco Central convalidó una tasa del 45,04% para el plazo más corto de vencimientos de Lebac, y adjudicó $201.701 millones, de un vencimiento total por $528.000 millones que representan el 53,3% del stock actual, en un contexto en el cual el riesgo país ya dejó atrás los 700 puntos básicos y el dólar superó los $30.

La autoridad monetaria indicó que “ofreció Lebac por un monto máximo de $230.000 millones a participantes (residentes y no residentes) que no son entidades financieras”.

“Las propuestas alcanzaron un nivel de $213.673 millones, adjudicándose $201.701 millones”, señaló el Bcra y precisó que las tasas de corte se ubicaron en 45,04%, 45% y 42,75% para los plazos de 35, 63 y 98 días, respectivamente.

El monto total del vencimiento de este martes era de $528.774 millones.

En julio, el organismo había decidido reducir levemente la tasa de Lebac para el plazo más corto de 47 a 46,5 por ciento, al renovar casi el 75 por ciento del vencimiento.

En ese marco, la autoridad monetaria había anunciado el lunes medidas para la “eliminación gradual” del stock de Lebac, que asciende a casi 1 billón de pesos, y prometió asegurar la disponibilidad de dólares para “garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios”.

De ahora en más, el monto a ofrecer en cada licitación de Lebac -una se realizará este martes- será “menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias”.