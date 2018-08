“Vamos a reducir el stock mes a mes”

Luego de las medidas anunciadas ayer, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, aseguró que “esto no es un canje compulsivo, pero reduciremos el stock mes a mes para sacar todas las Lebac a fin de año” y confirmó que ayer se reunió con Roberto Cardarelli, el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, con quien hablaron de la medida. “¿Para qué dilatar algo que el mercado ya estaba esperando? Terminar con las Lebac es un paradigma, es un cambio fundamental en el sistema financiero”, dijo ante periodistas. La reunión se desarrolló en la oficina del presidente del Bcra.

Caputo detalló que el stock de Labac que no están en manos de los bancos representa unos $500.0000 millones, de los cuales unos $100.000 millones están en manos del sector público. El resto se divide en fondos comunes de inversión, empresas, minoristas y no residentes. “Cada uno de esos podrá hacer lo que quiera”, detalló el funcionario.

Con respecto a la medida, Caputo aseguró que “conviene porque es mejor tener un sistema ordenado con una política monetaria efectiva y hoy no hay canales de expansión, cortamos todo. No financiamos más al Tesoro y no recortamos Lebac, la base está controlada. El único canal de expansión son los intereses de la Lebac. Por eso los bajamos en una medida que no sólo es fundamental para la política monetaria, sino para ser más efectivos para controlar la inflación”.

En relación a la estrategia cambiaria, Caputo defendió la política de “flotación” del dólar. “Vamos a seguir en flotación. Sí miramos que no sea disruptiva, que es lo que nos importa como Banco Central y el año que viene no estará habrá más supermartes de vencimientos de Lebacs y eso para nosotros es sacarnos un gran peso de encima y desde ahora hasta fin de año el inversor minorista que no quiera más esas letras podrá comprar dólares, hacer un plazo fijo o invertir en un fondo común de inversión y ya no tendremos más a estas Lebac presionando y amenazando con que se pueden pasarse a dólar ante un cambio de cartera. Esto ayuda a la flotación, la hace más sana. Y también más efectivo nuestro manejo”.