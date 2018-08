Cristina presentó un escrito, acusó a Bonadio de “persecución” y apuntó a la familia Macri

La ex presidenta Cristina de Kirchner pidió la nulidad de la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio por presuntas coimas en obras públicas, negó los cargos en su contra y hasta reclamó que sea citado como testigo el primer mandatario, Mauricio Macri.

Lo hizo a través de tres escritos que presentó en la audiencia en la que fue convocada para prestar declaración indagatoria, y en la que no estuvo presente el juez Bonadio.

En uno de los escritos, la ex mandataria cuestionó que Bonadio, a quien calificó de “juez enemigo”, y el fiscal federal Carlos Stornelli estén al frente de la investigación y señaló que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julián Ercolini, quien sigue las causas Hotesur y Los Sauces.

En esa causa, Cristina Kirchner está imputada también como jefa de una asociación ilícita junto a sus hijos Máximo y Florencia, y en esa investigación también se sospecha de irregularidades con la obra pública.

En un segundo escrito, pidió la nulidad de la causa por el origen que tuvo la misma: “A partir de la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”.

Además, Cristina pidió la declaración como testigos de Macri, el chofer Oscar Centeno y quien fuera su abogado al momento de la detención, entre otros.

En un tercer escrito, recusó a Bonadio y al fiscal Stornellli: fueron “elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas”.

“En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta”, evaluó.

Tras denunciar “graves arbitrariedades” por parte de Bonadio en su contra en otras causas, la ex mandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado.

“En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadio dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida”, señaló.