Máximo Kirchner: “Estamos acá, no vamos a ningún lado”

Dirigentes kirchneristas de todo el país participaron el sábado de un plenario del frente Unidad Ciudadana, en medio de la avanzada judicial contra muchos de sus ex funcionarios por las denuncias de empresarios por la denominada causa de los cuadernos. En ese marco, el diputado nacional Máximo Kirchner señaló, ante un auditorio de más de 20 mil personas: “Estamos acá, no vamos a ningún lado”. El acto apuntó a arengar a la militancia kirchnerista de cara a las elecciones de 2019 y a recuperar la iniciativa política tras el terremoto inicial de la causa conocida como “cuadernos de la corrupción”. En este sentido, el diputado nacional le apuntó directamente al presidente Mauricio Macri al que acusó de “persecución política”.

“Macri tiene que entender que no le va a alcanzar con perseguir. No va a modificar la realidad con perseguir. Podrá hacer con nosotros lo que quiera. El emperador hace así (baja el pulgar) y ahí está el partido judicial, con jueces que han tenido más de 70 causas y pedidos de juicio político que no han hecho nada por los argentinos pero para mantenerse obedecen al Presidente”, expresó el hijo de la ex presidenta.