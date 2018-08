De Vido: “Niego por completo haber recibido fondos ilegales”

El ex ministro Julio De Vido fue citado por el juez Claudio Bonadio para dar explicaciones en la causa de los cuadernos y presentó un escrito en el que pidió ser sobreseído. “Niego por completo haber recibido fondos ilegales en bolsos, bolsita, sobre o cajas”, expresó en su descargo.

“Como ministro, jamás he tenido o requerido de manera personal servicios de chofer o remisero, por la sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia personal prestada por personal de la Policía Federal Argentina”, apuntó el ex funcionario, para desligarse completamente de los escritos registrados en los cuadernos de Oscar Centeno.

En el mismo sentido, en el escrito De Vido consideró: “En lo expuesto se advierte un punto esencial que permitirá a la instrucción contar con los elementos objetivos que demostrarán la absoluta veracidad de lo que aquí estoy sosteniendo y la mendacidad de los elementos en los que se pretende sostener la acusación sobre mi persona”.

“Este expediente, al igual que ha sucedido en los últimos dos años de persecución penal, solo se me ha imputado por haber sido ministro”, apunta el ex funcionario kirchnerista.

De Vido, que está preso en Marcos Paz por el desvío de fondos de Río Turbio, es uno de los acusados de integrar la asociación ilícita que se investiga en el expediente. Llegó a las 8.15 al edificio judicial y una hora más tarde subió al cuarto piso. Antes de ingresar al juzgado saludó en el pasillo a su esposa, Alessandra Minnicelli.