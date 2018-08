Si sube el salario mínimo, los jubilados cobrarán $137 más

El aumento de 7% en el salario mínimo, vital y móvil para septiembre $10.700- representará un alza de hasta $137 en los haberes de 1,2 millón de jubilados que cobran la mínima y obtuvieron ese beneficio con 30 años de aportes.

Ese incremento es por la aplicación de la ley que entró en vigencia este año, del 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil de los jubilados con los años completos de aportes sin haber ingresado a moratorias. El 82% de $10.700 equivale a $8.774, mientras que el haber mínimo, tras el aumento del 6,68%, será de $8.637.

Ese adicional de hasta $137 no abarca a todos los jubilados y pensionados del sistema: lo cobran sólo los que obtuvieron el beneficio previsional con 30 años de aportes y no completaron años de aportes a través de la moratoria.

Los que perciben el haber mínimo y se jubilaron recurriendo en forma total o parcial a la moratoria recibirán el monto mínimo bruto de $8.637. Recién en diciembre, junto al resto de los jubilados y demás beneficiarios sociales (como la Asignación Universal por Hijo o Asignaciones familiares) percibirán el aumento trimestral calculado en 7,79%, con un haber de $9.309.

En tanto, en diciembre, los que se jubilaron sin recurrir a la moratoria no tendrán ningún aumento adicional porque el salario mínimo será de $11.300 y el 82% representará $9.266. Al ser inferior al haber mínimo, cobrarán también $9.309, quedando eliminado el plus.

Con estos números, entre setiembre y noviembre habrá dos haberes mínimos: de $8.637 -para los que se jubilaron con moratoria- y de $ 8.774 para los que se jubilaron con al menos 30 años de aportes.

Con relación a septiembre de 2017 (último aumento con la anterior fórmula de movilidad), el haber mínimo del próximo mes tendrá un aumento de entre el 19,2% y el 21,1%. Representa una pérdida entre 10 y 12 puntos con relación a la suba de los precios que para septiembre se estima rondará el 31%.

Esta pérdida se explica porque la actual fórmula de movilidad combina en un 70% de inflación y 30% de aumento de los salarios formales que se están ajustando “a la baja”. También porque la inflación está en aumento y el reajuste de las prestaciones sociales se efectiviza con un retraso de 6 meses. Y el primer aumento trimestral con la nueva fórmula se aplicó en marzo de este año, cuando debió aplicarse en diciembre del año pasado.