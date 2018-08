Oyarbide ratificó ante la Justicia presiones por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

"Se van a enterar quiénes me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner", dijo el miércoles el ex juez federal Norberto Oyarbide luego de declarar en la causa iniciada por los cuadernos de las coimas, en la que aparece nombrado varias veces en las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno. A partir de esto, Oyarbide tuvo ayer dos entrevistas radiales donde lloró, dijo sentir miedo y poseer más información sobre la causa que cerró cuando era juez por el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner. Luego, se presentó nuevamente en Comodoro Py ante el fiscal Carlos Stornelli para ampliar su relato. Allí, el ex magistrado no declaró como arrepentido y tampoco hizo referencia a la causa de los bolsos con dinero proveniente de la obra pública, sino que dio más precisiones sobre las presiones que recibió cuando investigó al matrimonio Kirchner en 2009. Tras eso, se retiró con custodia de Gendarmería.

Oyarbide contó se reunió en un "domicilio de la avenida Córdoba" con el operador judicial Javier Fernández y con el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso. Hasta el lugar llegó en un auto manejado por un chofer de Fernández. No recordaba la fecha ni el piso del edificio, aunque dijo que fue "el 3, 4 o 5".

Allí, siempre según el relato del ex juez, Fernández y Stiuso le hablaron en nombre del entonces matrimonio presidencial y le dijeron que tenían "especial interés en que la causa se resolviera rápidamente".

Si bien insistió en que le pidieron "celeridad en la resolución", aclaró que no le dijeron explícitamente que cerrara el expediente, lo que finalmente sucedió.

A raíz de esta declaración, el juez Claudio Bonadio la mandó a sorteo para que se investigue en una causa aparte que quedó en manos del juez Luis Rodríguez con la intervención del fiscal Carlos Rívolo. Rodríguez, es compadre de Javier Fernández, uno de los mencionados por Oyarbide. El fiscal Stornelli coincidió con Bonadio: aunque Oyarbide haya ido a hablar por los cuadernos de las coimas, sus dichos merecen ser investigados aparte.

Ayer por la mañana, en una entrevista con Baby Etchecopar en Radio 10, Oyarbide hizo referencia a esto entre lágrimas y le pidió al juez Claudio Bonadio que le asigne una custodia por miedo a que lo maten: "Yo mencioné que para la obtención de aquella famosa resolución de enriquecimiento ilícito hablé con Javier Fernández y con Jaime Stiuso". Y completó: "En realidad ellos eran empleados de una persona que era sí de quien emanaban todas las responsabilidades y es la persona que falleció, el esposo de la Presidenta (sic)". "Yo sobreseí en base a todo lo que me dijeron. Había que hacerlo. Y así fue que transcurrió. Esa era la pura verdad. Fue el mismo fin de semana que él se murió, ¡mirá qué desgracia!", completó.

Tras la confesión de Oyarbide, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner, invocando el instituto de "cosa juzgada írrita", es decir, que la sentencia que los benefició se obtuvo de manera fraudulenta.